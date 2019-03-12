Москва 24 покажет, как МЧС готовится к сезону паводков и пожаров

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15 марта в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подготовке МЧС России и Росгидромета к защите населения от весенних паводков и природных пожаров.

О весеннем прогнозе, начале пожароопасного сезона и работе спецслужб расскажут:



руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко;

заместитель директора по науке Гидрометцентра России Сергей Борщ;

главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Смотрите трансляцию 15 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.