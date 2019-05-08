Москва 24 расскажет, какие сюрпризы ждут посетителей музеев Московского Кремля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

14 мая в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция генерального директора музеев Московского Кремля Елены Гагариной, приуроченная к Международному дню музеев, 18 мая.

Речь пойдет об актуальных выставках, новых реставрационных планах и проектах. Особое внимание будет уделено созданию масштабного музейного комплекса на Красной площади.

Смотрите трансляцию 14 мая в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.