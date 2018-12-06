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Москва 24

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Культура

6 декабря, 16:34

Москва 24 покажет, как в этом году пройдет "Путешествие в Рождество"

пресс-конференция культура

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

7 декабря в гостинице "Националь" состоится пресс-конференция руководителя департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка по теме – "Путешествие в Рождество. Старт через неделю".

С 14 декабря по 13 января на центральных площадях и улицах, а также на окраинах столицы и в парках развернутся пышные ярмарки, будут проходить представления, новогодние конкурсы и творческие мастер-классы. Посетителей ждет волшебная атмосфера зимних праздников, яркие украшения и вкусные угощения. Фестиваль "Путешествие в Рождество", организованный в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", – крупнейший зимний фестиваль Европы. В прошлом году его площадки посетили рекордные 14,5 млн гостей.

В пресс-конференции участие также примут:

  • Фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду, постановщик ледовых шоу Петр Чернышев;
  • российский fashion-дизайнер, участница фестиваля Катя Добрякова.

Прямую трансляцию можно увидеть 7 декабря в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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