Москва 24 покажет, как в этом году пройдет "Путешествие в Рождество"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

7 декабря в гостинице "Националь" состоится пресс-конференция руководителя департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка по теме – "Путешествие в Рождество. Старт через неделю".



С 14 декабря по 13 января на центральных площадях и улицах, а также на окраинах столицы и в парках развернутся пышные ярмарки, будут проходить представления, новогодние конкурсы и творческие мастер-классы. Посетителей ждет волшебная атмосфера зимних праздников, яркие украшения и вкусные угощения. Фестиваль "Путешествие в Рождество", организованный в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", – крупнейший зимний фестиваль Европы. В прошлом году его площадки посетили рекордные 14,5 млн гостей.

В пресс-конференции участие также примут:



Фигурист, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду, постановщик ледовых шоу Петр Чернышев;

российский fashion-дизайнер, участница фестиваля Катя Добрякова.

Прямую трансляцию можно увидеть 7 декабря в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.