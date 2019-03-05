Москва 24 покажет, что ждет посетителей столичного зоопарка в этом году

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

6 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к 155-летию Московского зоопарка.

Что делает зоосад для сохранения редких и исчезающих видов? Как формируется коллекция? Как обновилась система навигации? Какими будут новые экскурсионные программы? Какое животное станет новым символом зоопарка?

Об этом и многом другом расскажут:



генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова;

заведующий научно-методическим сектором Московского зоопарка Владимир Фролов;

советник генерального директора по природоохранным программам Московского зоопарка Любовь Курилович;

заместитель генерального директора по зоологической работе Московского зоопарка Алексей Суслов;

старший научный сотрудник сектора гуманитарных проектов Московского зоопарка Елена Мигунова;

заведующий научным отделом Московского зоопарка Сергей Хлюпин.

Смотрите трансляцию 6 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.