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Москва 24

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Общество

5 марта, 13:29

Москва 24 покажет, что ждет посетителей столичного зоопарка в этом году

пресс-конференция животные

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

6 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к 155-летию Московского зоопарка.

Что делает зоосад для сохранения редких и исчезающих видов? Как формируется коллекция? Как обновилась система навигации? Какими будут новые экскурсионные программы? Какое животное станет новым символом зоопарка?

Об этом и многом другом расскажут:

  • генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова;
  • заведующий научно-методическим сектором Московского зоопарка Владимир Фролов;
  • советник генерального директора по природоохранным программам Московского зоопарка Любовь Курилович;
  • заместитель генерального директора по зоологической работе Московского зоопарка Алексей Суслов;
  • старший научный сотрудник сектора гуманитарных проектов Московского зоопарка Елена Мигунова;
  • заведующий научным отделом Московского зоопарка Сергей Хлюпин.

Смотрите трансляцию 6 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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