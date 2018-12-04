Москва 24 покажет, какую социальную поддержку получили москвичи в 2018 году

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

6 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция уполномоченного по правам человека в городе Москве Татьяны Потяевой, посвященная итогам работы омбудсмена в 2018 году.

Присутствующие узнают, какое количество обращений ежегодно поступает к уполномоченному, растет ли число жалоб, на что жалуются москвичи. Отдельное внимание будет уделено вопросам социальной поддержки многодетных семей, правовому просвещению школьников и проблемам дошкольного образования.

Прямую трансляцию можно увидеть 6 декабря в 11:00 на этой странице.