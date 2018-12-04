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Москва 24

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Общество

4 декабря, 12:44

Москва 24 покажет, как столичное производство работает на экспорт

пресс-конференция общество

Фото: depositphotos/Simanovskiy

5 декабря в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Сделано в Москве для экспорта". Беседа будет посвящена открытию международной конференции "ВЭД 2.0", которая пройдет 10 декабря в столице и объединит более трех тысяч участников внешнеэкономической деятельности из 20 стран.

О программе форума, его задачах и участниках, развитии несырьевого неэнергетического экспорта столицы расскажут:

  • руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин;
  • руководитель Московского экспортного центра Кирилл Ильичев;
  • генеральный директор ООО "Моторика" Илья Чех;
  • российский дизайнер и основатель Модного дома Ulyana Sergeenko Ульяна Сергиенко;
  • совладелец компании в области компьютерной безопасности Group-IB Илья Сачков;
  • совладелец и коммерческий директор ООО "0 калорий" Анна Касьянова.

Прямую трансляцию можно увидеть 5 декабря в 11:00 на этой странице.

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