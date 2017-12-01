Москва 24 покажет, как купить или арендовать недвижимость у города

6 декабря в рамках проекта "Биржа торгов" состоится обучающий семинар "Школа инвесторов: как купить или арендовать недвижимость у города? Электронные торги". Представители департамента города Москвы по конкурентной политике расскажут о:



разнообразии объектов недвижимости, реализуемых городом;

официальных информационных ресурсах и онлайн-сервисах;

порядке и условиях участия в электронных торгах;

электронных торговых площадках;

поддержке малого бизнеса.

В семинаре также примут участие представители профильных органов исполнительной власти города Москвы и электронных торговых площадок. Прямую трансляцию можно увидеть 6 декабря в 15:30 на этой странице.