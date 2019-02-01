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Москва 24

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Культура

1 февраля, 15:42

Москва 24 покажет, как в столице пройдет акция "Дарите книги с любовью"

пресс-конференция культура

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

6 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная старту третьей общероссийской акции "Дарите книги с любовью". Акция запланирована на 11-17 февраля. Она приурочена к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах.

Об условиях акции этого года расскажут:

  • Мария Веденяпина, президент ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя", директор Российской государственной детской библиотеки;
  • Петр Налич, певец и композитор;
  • Оксана Федорова, телеведущая, актриса, президент фонда "Спешите делать добро";
  • Аня Чиповская, актриса;
  • Григорий Гладков, советский и российский бард, композитор.

Смотрите 6 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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