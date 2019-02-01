Москва 24 покажет, как в столице пройдет акция "Дарите книги с любовью"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
6 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная старту третьей общероссийской акции "Дарите книги с любовью". Акция запланирована на 11-17 февраля. Она приурочена к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах.
Об условиях акции этого года расскажут:
- Мария Веденяпина, президент ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя", директор Российской государственной детской библиотеки;
- Петр Налич, певец и композитор;
- Оксана Федорова, телеведущая, актриса, президент фонда "Спешите делать добро";
- Аня Чиповская, актриса;
- Григорий Гладков, советский и российский бард, композитор.
Смотрите 6 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.