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Спорт

29 декабря 2014, 12:57

Российские победители Олимпиады-2016 получат по 4 миллиона рублей

премии Виталий Мутко

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Обладатели золотых медалей Олимпийских игр 2016 года, которые пройдут в Рио-де-Жанейро, получат по 4 миллиона рублей. Об этом рассказал министр спорта России Виталий Мутко в интервью "Спорт-Экспрессу".

Таким образом, размер денежной премии победителям Олимпиады не изменится по сравнению с Играми в Сочи. Тогда российские олимпийские чемпионы получили денежные премии в размере 4 миллионов рублей и автомобили. Вознаграждение за каждую серебряную медаль составило 2,5 миллиона рублей, а за бронзу атлеты получили 1,7 миллиона рублей.

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Впрочем, федеральными наградами дело не ограничилось. Сергей Собянин принял решение наградить спортсменов-москвичей, которые стали победителями и призерами Олимпийских игр. Размер московских премий был полностью идентичен федеральным.

Напомним, что на Олимпиаде в Сочи сборная России выиграла медальный зачет. Российские спортсмены завоевали 33 награды (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых), таким образом установив рекорд страны по общему количеству и по числу золотых медалей на зимних Играх.

На летней Олимпиаде-2012 года в Лондоне сборная России заняла четвертое место с 24 золотыми, 26 серебряными и 32 бронзовыми медалями.

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