Фильмы "Лунный свет" и "Прибытие" удостоены премии Гильдии сценаристов

Кадр из фильма "Прибытие"

Картины "Прибытие" и "Лунный свет" были удостоены премии Гильдии сценаристов, сообщает Reuters.

Барри Дженкинс и Тарелл Мак-Крани получили награду в номинации "Лучший оригинальный сценарий" за работу над фильмом "Лунный свет", драмой о молодом чернокожем парне из Майями, который пытался поменять свою судьбу. Премия за "Лучший адаптированный сценарий" досталась автору сценария фильма "Прибытие" Эрик Хайссерер. Научно-фантастический блокбастер о контакте с внеземной цивилизацией был снят по одноименному рассказу Теда Чана.

Оба фильма будут бороться за главную кинопремию "Оскар", вручение которой состоится 26 февраля. Обе картины оказались в одной номинации, так как жюри "Оскара" посчитало, что сценарий "Лунного света" является адаптацией пьесы Таерелла Мак-Крани. В любом случае, вручение премии Гильдии сценаристов традиционно служит одним из главных индикаторов того, кому в этот раз достанется "Оскар", так как мнение жюри премий зачастую совпадает.

Также награду Гильдии сценаристов получили сериалы "Американцы" (как лучший драматический сериал) и "Атланта" (как лучшая комедия).