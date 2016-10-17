Ассоциация менеджеров выберет 15 лучших руководителей России

Фото: awards.amr.ru

Лучших CEO, директоров и руководителей выберут на XIV премии "ТОП-1000 российских менеджеров". Об этом сообщает пресс-служба.

Награда будет вручена лауреатам одноименного ежегодного рейтинга Ассоциации менеджеров. В этом году ее получат 15 лауреатов в одиннадцати основных и четырех специальным номинациях.

Гостей вечера ожидает торжественная церемония и концертная программа.

Вход на мероприятие будет осуществляться по предварительной регистрации и приглашениям.