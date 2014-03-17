Московские призеры Олимпиады и Паралимпиады получат премии

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти намерены дополнительно наградить призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, представляющих столичный регион. Решение о выплатах будет принято в ближайшее время, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии по физической культуре и спорту Виктора Иванова.

По его словам, региональные доплаты получат все призеры Олимпиады и Паралимпиады.

Призерами Олимпийских игр стали 15 москвичей, которые завоевали 13 медалей: 7 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых.

В ходе Паралимпиады столичные спортсмены выиграли 15 медалей, в том числе 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую.

Отметим, что призеры Олимпийских и Паралимпийских игр получили государственные выплаты в размере до 4 миллионов рублей, в зависимости от достоинства завоеванной медали.