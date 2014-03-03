Фильм "12 лет рабства" может войти в программу американских школ

Эксперт: Награда Куарона в категории "Лучший режиссер" стала сенсацией

Сенсацией премии "Оскар" стала награда Альфонсо Куарона в категории "Лучший режиссер", это решение удивило многих, рассказал в эфире радио "Москва FM" кинокритик Иван Кудрявцев.

"Его фильм "Гравитация" – слишком коммерческое кино для такой арт-хаусной номинации. Да, это авторское кино, но это блокбастер. Режиссерское достижение Куарона в том, что он заставил предметы двигаться, а зрителей в зале – уворачиваться от них", - сказал эксперт.

Фильм получил 7 "оскаров" – за лучшую музыку, операторскую работу, визуальные эффекты, звук и сведение звука, монтаж звука, за лучшую режиссуру.

А вот награду Мэтью Макконахи за лучшую мужскую роль в фильме "Далласский клуб покупателей" эксперт назвал предсказуемой. "Мэтью Макконахен давно шел к своему "Оскару" и получил его. Все пророчили награду именно ему, и здесь случилось нечто предсказуемое", - отметил Кудрявцев. В этой категории он обошел Леонардо ДиКаприо.

"С таких актеров как Дикаприо спрос особый: он слишком рано начал, слишком быстро "выстрелил", слишком ровно идет. Должно случиться что-то невообразимое в его карьере, чтобы он получил "Оскара". Киноакадемики с него спрашивают строже, чем с других", - пояснил критик.

Самая жесткая конкуренция, по его словам, была в категории "Лучшая актриса". Кейт Бланшет, получившая эту награду, имела очень сильных конкуренток - Эми Адамс и Мэрил Стрип.

Кроме того, лучшим фильмом признана картина "12 лет рабства" Стива Макуина. "Возможно, этот фильм войдет в программу американских школ как пособие, чтобы показать им, каким был рабовладельческий строй в США, преподавать им эту печальную страницу истории", - выразил свое мнение Кудрявцев.

Фильм "Великий Гэтсби" получил две статуэтки – за лучшего художника-постановщика и лучшие костюмы. А звания лучшего анимационного фильма удостоен мультфильм "Холодное сердце".