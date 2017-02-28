Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля 2017, 16:12

Культура

Экспериментальное кино о пациентах психбольницы покажут на фестивале в "Октябре"

Фестиваль "Послание к человеку"

Лучшие работы международного экспериментального киноконкурса

Дата: со 2 по 5 марта

Место: Новый Арбат ул., 24, кинотеатр "Октябрь"

Фото: karofilm.ru

Ради чего идти: увидеть лучшие экспериментальные фильмы 2016 года, среди которых лента молодых канадцев Пьер-Люка Лятюлиппа и Мартина Фурнье "Поместье", рассказывающую историю о пациентах психбольницы, оказавшихся на улице без средств к существованию, и картину "Дугма" норвежца Пауля Рёфсдаля, которая стала победителем канадского фестиваля документального кино Hotdocs.

Что еще: международный фестиваль "Послание к человеку" вновь пройдет в московском кинотеатре "Октябрь". Зрители смогут увидеть подборку лучших экспериментов в области документального и короткометражного арт-хаусного кино.

Подробнее о программе фестиваля читайте по ссылке.

премьеры КАРО.Арт

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика