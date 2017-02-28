Экспериментальное кино о пациентах психбольницы покажут на фестивале в "Октябре"

Фестиваль "Послание к человеку"

Лучшие работы международного экспериментального киноконкурса

Дата: со 2 по 5 марта

Место: Новый Арбат ул., 24, кинотеатр "Октябрь"

Фото: karofilm.ru

Ради чего идти: увидеть лучшие экспериментальные фильмы 2016 года, среди которых лента молодых канадцев Пьер-Люка Лятюлиппа и Мартина Фурнье "Поместье", рассказывающую историю о пациентах психбольницы, оказавшихся на улице без средств к существованию, и картину "Дугма" норвежца Пауля Рёфсдаля, которая стала победителем канадского фестиваля документального кино Hotdocs.

Что еще: международный фестиваль "Послание к человеку" вновь пройдет в московском кинотеатре "Октябрь". Зрители смогут увидеть подборку лучших экспериментов в области документального и короткометражного арт-хаусного кино.

Подробнее о программе фестиваля читайте по ссылке.