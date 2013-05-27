В театре Армии представят премьерный спектакль "Муж для Памелы"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Центральном Академическом театре Российской Армии 19 июня состоится премьера комедии американского драматурга Джона Патрика "Муж для Памелы". В роли Памелы Кронки выступит народная артистка России Алина Покровская.

В легкой и остроумной постановке режиссера Ольги Гарибовой зритель найдет множество сюрпризов. Например, на подмостках соорудят пальму из пластиковых бутылок и елку из велосипедных колес, сообщили М24.ru организаторы.

"В этой постановке мне хотелось говорить о преданности, порядочности и благородстве, об умении ценить ту жизнь, какая нам подарена судьбой, о том, что мир живет и развивается, благодаря лишь людской доброте", - рассказала Гарибова.

Добавим, что с творчеством Патрика российский зритель уже знаком. Театралам запомнилась его пьеса под названием "Дорогая Памела".

Начало спектакля - в 19.00.

