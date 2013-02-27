Театр танца "Рандеву" представил премьеру спектакля "Пламя любви"

В Доме музыки проходит премьера танцевального спектакля "Пламя любви"

В московском Доме музыки состоялась премьера спектакля театра танца "Рандеву" - "Пламя любви". Режиссером постановки стал Евгений Малышко. Мероприятие решили приурочить к трехлетию театра.

На сцене вместе с танцовщиками международного класса появились призеры шоу "Танцы со звездами" – Марина Ким и Александр Литвиненко, а также хореограф телепроекта Родион Барышев.

В программу включили хореографические выступления на музыку Мориса Равеля, номера в стиле Боба Фосса и джаз-модерна.

Также зрителям представили премьеру композиции от Александры Пахмутовой, которая пишет музыку к каждой новой программе "Рандеву".