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26 августа 2014, 17:41

Премьера циркового перформанса "360 градусов" состоится в Центре Мейерхольда

премьеры цирк перформанс Центр имени Мейерхольда

Фото: Алисы Калининой

Большая сцена Центра имени Мейерхольда превратится в манеж. В новом сезоне здесь представят премьеру – цирковой перформанс "360 градусов" режиссера Димы Мелкина.

Что такое современный российский цирк; как себя чувствует артист, выходящий на арену; могут ли жонглеры и воздушные гимнасты существовать в театральном пространстве – об этом узнают зрители ЦИМа 9 и 10 сентября.

Спектакль "360 градусов" своего рода сценическая повесть о жизни цирка: о суевериях и профессиональных страхах, о традициях и артистических династиях, о новых поколениях артистов и великих педагогах прошлого.

"Наша мечта – цирк о чем-то другом, отличном от знакомого нам российского цирка. Цирк не про перья, прыжки и игру мышцами. Наверное, это цирк о нас, о любви и о жизни. Для нас главное – что за каждым трюком стоит неповторимая жизнь человека, приведшая его к этой точке преодоления", - рассказал режиссер Дима Мелкин.

В ЦИМе обещают, в рамках перформанса театральная условность встретится с безусловностью циркового трюка, а человек расширит границы собственных возможностей.

На сцену выйдут Рудольф Левицкий, Александра Польди, Лина Лангнер, Сергей Акимов, Сергей Иванов и Андрей Катков. Все они представляют "новый цирк", в котором активно экспериментируют с формой, физикой и фактурой циркового искусства.

"В Европе "новый цирк" уже состоялся как жанр. У него своя история, признанные мастера и педагоги, свои фестивали. В России "новому цирку" только предстоит случиться", - отметили в Центре имени Мейерхольда.

Начало перформанса в 19.00.

Сюжет: Театральный сезон 2013-2014: премьеры, инсталляции и перформансы

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