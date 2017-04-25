Первый трейлер фильма "Kingsman: Золотое кольцо" появился в Сети

Кадр из фильма "Kingsman: Секретная служба"

Создатели фильма "Kingsman: Золотое кольцо" показали первый трейлер продолжения боевика "Kingsman: Секретная служба".

Остросюжетная лента "Kingsman: Секретная служба" режиссера Мэттью Вона вышла на большие экраны в 2015 году. В центре сюжета – молодой человек, который из мелкого преступника становится членом элитной секретной независимой организации, стоящей на страже порядка во всем мире.

В продолжении "Kingsman: Золотое кольцо" британские секретные агенты объединятся со своими американскими коллегами из аналогичной элитной службы, чтобы спасти мир, находящийся во власти негодяев.

Видео: youTube/20th Century Fox Russia

В фильме снимались Тэрон Эджертон, Ченнинг Татум, Джулианна Мур, Педро Паскаль, Джефф Бриджес, Холли Берри, Марк Стронг и Винни Джонс. Также зрители увидят в новом фильме Колина Ферта, снимавшегося в первой части истории.

Российская премьера картины намечена на 28 сентября этого года.