Новую "Бесприданницу" покажут в театре Маяковского

Нынешний сезон в театре Маяковского завершится спектаклем "Бесприданница" по произведению Александра Островского. Премьера состоится 7 и 8 мая. Режиссер Лев Эренбург предлагает по-новому взглянуть на главную героиню – Ларису Огудалову.

"Каждая эпоха рождала свою трактовку пьесы, своих Ларису, Карандышева, Паратова. Но, кажется, пришло время избавляться от старых стереотипов, пришло время новой, другой "Бесприданницы". Лариса, которую исполнит Полина Лазарева – и жертва, и палач в одном лице", - отметили в театре.

Эту пьесу Островский написал осенью 1878 года. "Бесприданница" дебютировала на сцене малого театра. Огудалову играли ведущие актрисы того времени – Ермолова, Федотова, Савина, Комиссаржевская.

В театре Маяковского "Бесприданницу" в 1940 году поставил Юрий Завадский. Теперь настал черед Эренбурга.

"Спектакль режиссера Льва Эренбурга преимущественно о любви, но о любви не с прогулками под луной, не со стрекочущими цикадами в саду, а скорее об испытаниях. Ведь любовь – непосильная ноша, если она бескомпромиссна, если она "без оглядок". Насколько человек в любви искренен, самоотвержен, жертвенен, насколько он в любви любит самого себя – эта тема затронет каждого из героев", - добавили в "Маяковке".

Роли в спектакле играют Оксана Киселева, Полина Лазарева, Юрий Лахин, Всеволод Макаров, Алексей Фатеев, Алексей Дякин, Александр Волков.