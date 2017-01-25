"Притяжение" Федора Бондарчука выйдет в прокат в четверг

Кадр из фильма "Притяжение"

Новый фильм Федора Бондарчука "Притяжение" выходит в российский прокат в четверг, сообщают "Дни.ру".

Премьерный показ блокбастера "Притяжение" состоялся в столичном кинотеатре "Октябрь" на днях, но побывать на ней смогли далеко не все желающие. Однако в числе тех, кто все-таки смог прорваться на демонстрацию фильма, было множество известных актеров, режиссеров, политиков и общественных деятелей. Первым зрителям и критикам картина понравилась, после показа шло бурное обсуждение увиденного.

Свой новый фильм Бондарчук снял в лучших традициях научной фантастики. События разворачиваются в спальном районе Москвы – в Чертанове: на жилые дома падает летающая тарелка, с чего и начинается знакомство москвичей с внеземной цивилизацией. Правда, будет оно не самым дружелюбным.

Видео: youTube/пользователь: SonyPicturesRU

Главные роли в фильме сыграли Александр Петров (известен по сериалу "Метод") и Ирина Старшенбаум, которая ранее не принимала участия в крупных теле- и кинопроектах. Кроме того, в ленте сыграли несколько актеров "Гоголь-центра". Также в "Притяжении" снялись народные артисты Олег Меньшиков, Сергей Гармаш и Людмила Максакова.

Визуальными эффектами в фильме занималась студия MainRoadPost, работавшая также над фильмом Бондарчука "Сталинград". Саунд-дизайном "Притяжения" занимался новозеландец Дэйв Уайтхэд. Его предыдущая работа, фантастический блокбастер "Прибытие", стартовал в российском прокате на прошлой неделе.

Фильм "Притяжение" выйдет в форматах 2D, 3D и IMAX 3D.