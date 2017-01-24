Чистое зло и кромешная тьма: на Таганке сыграют музыкальный триллер

Дата: 27-29 января

Место: Театр на Таганке

Цена: от 1000 рублей

Фото предоставлено Информационным партнерством Бедуш & Маренникова

Ради чего идти: конечно, невозможно не обратиться к самой свежей экранизации мюзикла "Суини Тодд" Тима Бёртона с Джонни Деппом в главной роли. Режиссер тогда намеренно отказался от использования естественного цвета крови. И без элементарной бутафории фильм вышел мрачным, жестким. Размахивающий направо и налево обезумевший цирюльник и его расчетливая сообщница не вызвали симпатии зрителей. Для Бертона эти персонажи, полностью утратившие главные человеческие качества, воплощают чистое зло и кромешную тьму в душе.

Для Театра на Таганке выбор материала сам по себе необычен. Но и сценография также удивит зрителей. Команда Ирины Апексимовой в этой постановке отказалась от зала в привычном понимании: зрители и артисты окажутся в едином пространстве. Зрители словно оказываются гостями лавки Миссис Ловет, которая угощает пирогами с преступной начинкой.

Что еще: Режиссер Алексей Франдетти называет новую постановку "первым иммерсивным (обеспечивающий полный эффект присутствия) мюзиклом". По словам режиссера, он поставил "спектакль, в котором зритель будет не только наблюдать, но и полноценно участвовать в действии, а события пьесы будут выглядеть максимально реалистично". Опасное предприятие для самых отважных и психологически устойчивых.

Подробнее на сайте Театра на Таганке.