"Геликон-опера" покажет самую жестокую оперу Пуччини

Ария Калафа в условиях сценографии с мотивами китайского дизайна

Дата: 28, 29 января и 2, 3, 4 и 5 февраля

Место: Геликон-опера, зал "Стравинский"

Фото: helikon.ru

Ради чего идти: как сообщает сам театр, такого масштабного проекта "Геликон" еще не знал. В международную команду вошли известный сценограф Камелия Куу и художник по свету, американец Томас Хазе, оформивший множество бродвейских мюзиклов и постановок в оперных театрах Европы и Америки. Дмитрий Бертман, художественный руководитель "Геликона" и автор режиссерского воплощения "Турандот", выбрал редакцию Пуччини, то есть незавершенную версию (композитор умер прежде, чем партитура обрела законченный вид). Версия Франко Альфано со счастливым финалом Бертмана не привлекла.

Что еще: руководитель Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев никогда прежде не ставил опер в России. Действительно, его коллектив регулярно представляет концертные исполнения, но в российском театре ему еще не приходилось работать. Для маэстро это будет очень важный дебют.

Подробную информации можно найти на сайте театра.