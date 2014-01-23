"Квартет И" порадует поклонников новым спектаклем

Фото: ИТАР-ТАСС

Спустя четыре с лишним года артисты "Квартета И" порадуют поклонников своего творчества новым спектаклем "Письма и песни мужчин среднего возраста времен караоке, дорожных пробок и высоких цен на нефть". В постановке письма-монологи сочетаются с песнями группы "Несчастный случай". Лидер группы Алексей Кортнев также появится на сцене.

Идея спектакля возникла после того, как режиссер театра Сергей Петрейков во время переезда на новую квартиру нашел любопытные старые письма. Это литературная стилизация, цикл лирических авторских рассказов, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.

Спектакль покажут 23 января. Начало в 19.00.