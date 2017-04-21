Ирина Пегова сыграет главную роль в новом спектакле "Табакерки" по пьесе Лескова

Фото: facebook.com/TeatrOlegaTabakova

Хореограф Алла Сигалова репетирует спектакль "Катерина Ильвовна" в Театре под руководством Олега Табакова. 29 и 30 апреля на "Сцене на Сухаревской" состоятся премьерные показы. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В новом спектакле занята почти вся труппа театра. На главные роли приглашены Ирина Пегова (МХТ имени Чехова) и Александр Горбатов (молодой вахтанговец, известный по роли Степана в недавно экранизированном Сергеем Урсуляком "Тихом Доне"). Алла Сигалова предложила артистам необычный жанр драматической постановки – хореографическое воплощение эмоционального ряда событий очерка.

Декорации и костюмы выполнены по эскизам художников Николая Симонова и Марии Даниловой.

Сотрудничество Сигаловой с "Табакеркой" началось в 1989 году с работы над "Затоваренной бочкотарой" по Василию Аксенову. Потом были "Миф о Дон Жуане" и знаменитые "Страсти по Бумбарашу" Владимира Машкова.

Ирина Пегова давно сотрудничает с "Табакеркой". Самой яркой ее ролью стала Москва Честнова в "Рассказе о счастливой Москве" по А. Платонову (режиссер Миндаугас Карбаускис).