Премьера спектакля с Гафтом и Ахеджаковой состоится в "Современнике"

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Премьера спектакля "Игра в джин" по одноименной пьесе американца Дональда Ли Кобурна состоится в "Современнике" в начале декабря. Это режиссерская постановка художественного руководителя театра Галины Волчек. Главные роли исполняют Лия Ахеджакова и Валентин Гафт.

Главные герои действия – успешный делец Веллер Мартин и необразованная сотрудница жилищной конторы Фонсия Дорси. Они встречаются на заброшенной террасе дома престарелых.

"Чтобы скоротать время, они начинают играть в карточную игру – джин. Но вскоре простая игра становится метафорой их жизни – смешной, нелепой, полной страстей, но без ответов на главные вопросы, которые вовремя даже не были заданы, прежде всего, самим себе", - прокомментировали сюжет в столичном департаменте культуры.

Играя, главные герои не осознают, что поставили на кон собственные жизни.

Добавим, что пьеса "Игра в джин" принесла своему автору большую популярность. За это произведение Кобурн получил Пулитцеровскую премию. На Бродвее спектакль "Игра в джин" 315 раз – своего рода рекорд для драматической постановки.

Премьера в "Современнике" состоится 3, 8, 14 и 27 декабря. Не забывайте, что площадкой для показов спектаклей в феврале станет Дворец на Яузе.