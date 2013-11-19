Актеры театра Вахтангова станцуют "Отелло" в полном молчании

"Афиша": Отелло онемел в новой постановке театра Вахтангова

На сцене театра Вахтангова покажут хореографический спектакль "Отелло" в постановке литовского хореографа Анжелики Холиной. Драматические актеры будут выражать свои чувства посредством танца.

В новой постановке театра имени Вахтангова актеры молчат в течение всего действия, передавая эмоции посредством танца. Речь идет о спектакле "Отелло" литовского режиссера и хореографа Анжелики Холиной.

В свое время Холина уже перевела на язык танца "Анну Каренину" Толстого. Также мастер представила зрителям экспериментальную пластическую постановку "Берег мечты".

Сюжет знаменитой шекспировской пьесы несколько упрощен. Оставлены лишь основные линии.

По словам Холиной, она любит работать именно с драматическими актерами, которых "не заставишь сделать то, чего они не понимают".

"Уход от традиционного прочтения известного произведения неизменный путь режиссера-хореографа Анжелики Холиной. Она плетет паутину отношений – ревности, любви, предательства, а потом как бы разматывает этот клубок перипетий изобличающих правду, трагическую в своей невиновности, отвратительную в зависти и лжи, беззащитную и пронзительную в судьбе безвинной жертвы", - отметили в театре Вахтангова.

Фото: vakhtangov.ru

Для самих актеров работа над Отелло стала настоящим испытанием. Григорий Антипенко, исполняющий роль ревнивого Мавра, признался, что "ломал" себя на каждой репетиции.

Билеты на спектакль можно приобрести в интернет-магазинах. Стоимость - от 2000 рублей.

"Отелло" покажут 21 ноября и 1 декабря. Начало – в 19.00.