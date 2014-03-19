Спектакль "Мой папа – Агамемнон" покажут в Центре "На Страстном"

Фото: Театральный центр "На Страстном"

Московская премьера спектакля "Мой папа – Агамемнон" государственного Малого театра Вильнюса состоится в Театральном центре "На Страстном" 24 апреля. Режиссер постановки по пьесам Еврипида - Константин Богомолов.

"В этой пьесе трагик не стремиться решить всемирную проблему рока и фокусирует свое внимание на душевном страдании молодой Ифигении, находящейся на пороге, за которым или смерть или спасение. Еврипид не интересуется последовательным изучением эволюции мифа, в своей драматургии он ищет самые пронзительные точки соприкосновения мифа с действительностью", - отметили в Центре "На Страстном".

Режиссер Богомолов делает акцент на анализе взаимоотношений отцов и детей.

"Родители становятся первичным злом и вечным источником опасности. Родители буквально пожирают своих детей – вот что определяет историю Ифигении, рассказанную от ее лица, и становится семантической осью спектакля "Мой папа – Агамемнон", - отмечает Константин Богомолов.

В основе спектакля – пьесы "Ифигения в Авлиде", "Троянки", "Елена", "Гекуба" и "Орестея".

Спектакль идет на литовском языке с синхронным переводом Константина Богомолова. Начало в 21.00.