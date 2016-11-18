Кино на выходные: совесть, опера, зомби и фантастические твари

Новый фильм братьев Дарденн – безусловно, важное событие. Однако помимо "Неизвестной" на экраны на этой неделе вышло сразу несколько интересных фильмов. Например, спин-офф серии о Гарри Поттере "Фантастические твари и где они обитают", нервная "Дама пик" Павла Лунгина об оперной постановке, вокруг которой крутится несколько бандитских группировок, и новый фильм Мэла Гибсона о настоящем герое.



Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают", реж. Дэвид Йейтс

"По соображениям совести", 2016, реж. Мэл Гибсон

Вторая мировая война. Рядовой армии США по фамилии Досс отказывается выполнять свои прямые обязанности – убивать врагов. Он даже оружие в руки брать не хочет. Это противоречит его убеждениям – он воспитывался в религиозной семье. Пока сослуживцы убивают, Досс занимается спасением – выносит с поля боя раненых товарищей. Шестая режиссерская работа Мэла Гибсона основана на биографии реально существовавшего человека Дезмонда Досса, официального уклониста, получившего за свои убеждения Медаль Почета. Если вас не оттолкнут физиологические подробности (все-таки фильм о войне, а протагонист – санитар), "По соображениям совести" поможет вам добавить в тезаурус понятия "герой" дополнительное, не сразу очевидное значение.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Novoekino

"Дама пик", 2016, реж. Павел Лунгин

В своем новом фильме Павел Лунгин экранизировал "Пиковую Даму" – причем не только рассказ Пушкина, но и оперу Чайковского. Главная героиня фильма – оперная дива с тяжелой игровой зависимостью Софья Майер (Ксения Раппорот) – возвращается в Россию из многолетней эмиграции, чтобы осуществить мечту всей жизни – поставить оперу "Пиковая дама". На партию Германна претендует молодой тенор Андрей (Иван Янковский), больше похожий на дерзкого пацанчика из спального района. Он готов на все, чтобы получить роль: участие в громкой постановке может стать трамплином для его карьеры. И Майер приглашает его в жестокую игру. В ней принимают участие бандит-олигарх, кавказские авторитеты и китайские любители казино. Персонажей "Дамы пик" по эксцентричности и безумию можно сравнить с героями Анджея Жулавского, хотя в целом фильм не производит такого сокрушительного впечатления, как, например, "Публичная женщина", снятая по мотивам "Бесов" Достоевского. Но поют красиво – не все, но большинство.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/20th Century Fox Russia

"Фантастические твари и где они обитают", 2016, реж. Дэвид Йейтс

Долгожданная экранизация новой книги Джоан Роулинг, сделанная режиссером последних фильмов о Гарри Поттере. События происходят за 65 лет до начала событий, известных каждому поттероману, главный герой – Ньют Саламандер – автор учебника, по которому учились Гарри и его друзья.

От магического зоолога Саламандер сбегает сразу несколько опасных существ – прямо перед "Магическим конгрессом Соединенных Штатов Америки". Все силы брошены на поиски фантастических тварей. Отношения между американскими магами и магглами накалены до предела.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Официальные трейлеры

"Вирус", 2016, реж. Генри Джуст, Эриель Шульман

На Америку надвинулась мощная опасность. Люди вдруг начинают биться в припадке, похожем на эпилептический, изо рта и глаз летят черные брызги. Подходить к ним нельзя – их поразил страшный вирус, называемый "китайским", которым легко можно заразиться. Об этом передают в спецвыпусках новостей, сообщают друг другу на работе, но вирус все равно охватывает всю страну. Заражение в фильме Гери Джуста и Эриеля Шульмана происходит не так быстро, как, например, в свежем корейском зомби-хорроре "Поезд в Пусан" Ён Сан Хо. Эта неспешность обманывает бдительность двух сестер-студенток, которые, несмотря на все предостережения решают не просто выйти из дома, а пойти на вечеринку. Вот там-то и начинается ужас. Фильм "Вирус" можно посоветовать людям с крепкими нервами и хорошим чувством юмора: иначе есть риск начать видеть жуткого зомбаря в каждом человеке на любой вечеринке с приглушенным светом.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/iVideos

"Неизвестная", 2016, реж. Жан-Пьер и Люк Дарденн

В своем самом свежем на сегодня фильме "Незнакомка" (2016) Дарденны продолжают тему нелегальных мигрантов, начатую в "Обещании" (1996). Молодая врач Женни отказывается впустить в клинику постучавшую после закрытия девушку, а наутро узнает о найденном на берегу трупе нелегальной мигрантки без документов. Осознав, что девушка, вероятно, могла бы остаться в живых, впусти она ее накануне, Женни начинает тайное расследование. Пытаясь узнать хотя бы имя погибшей, она понимает, что утратила собственную идентичность.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Kinoafisha.info

"Прикосновение ветра", 2016, реж. Елена Демидова, Ольга Веремеева

Смертельно больная московская актриса (Юлия Ауг) отправляется на съемки фильма в Бурятию, где живет ее первая любовь. Поиски бывшего возлюбленного приводят к неожиданным результатам. Встреча с ламой наполняет ее жизнь смыслом и приоткрывает тайны ее дальнейшей судьбы. Звучит красивая таинственная этническая музыка. Дебют в игровом кино режиссера-документалиста Елены Демидовой (и дебют в кино вообще Ольги Веремеевой) точно должен понравиться любительницам эзотерики и поисков себя.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/ChannelParadiseGroup