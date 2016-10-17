Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября 2016, 10:27

Культура

Фильм о дауншифтерах-убийцах покажут в Гоголь-центре

Кадр из фильма "Дачники"

Один из самых интересных фильмов 2016 года покажут в Гоголь-центре: гости увидят "Дачников" Александра Вартанова.

Миролюбивое название отсылает к произведения Чехова и Бунина, однако современные дачники вряд ли похожи на тех, что остались в прошлых веках.

Вартанов соединил психологическую драму с криминальным нуаром. Главные герои – влюбленная пара дауншифтеров. Они собирают чернику и убивают людей. Однажды в их жизнь возвращается третий – бандит, которого они когда-то "не добили". В итоге власть над парочкой оказывается у преступника. Финал ленты настолько неожиданный, что даже опытный любитель криминальных драм вряд ли его предскажет.

Место: ул. Казакова, д. 8

Время: 17 октября, 20:00

18+

премьеры Гоголь-центр фильм

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика