Фильм о дауншифтерах-убийцах покажут в Гоголь-центре

Кадр из фильма "Дачники"

Один из самых интересных фильмов 2016 года покажут в Гоголь-центре: гости увидят "Дачников" Александра Вартанова.

Миролюбивое название отсылает к произведения Чехова и Бунина, однако современные дачники вряд ли похожи на тех, что остались в прошлых веках.

Вартанов соединил психологическую драму с криминальным нуаром. Главные герои – влюбленная пара дауншифтеров. Они собирают чернику и убивают людей. Однажды в их жизнь возвращается третий – бандит, которого они когда-то "не добили". В итоге власть над парочкой оказывается у преступника. Финал ленты настолько неожиданный, что даже опытный любитель криминальных драм вряд ли его предскажет.