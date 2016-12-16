Кино на выходные: "Звездные войны", елки и новая роль Николаса Кейджа

На этой неделе в прокат вышло несколько интересных фильмов с очевидным лидером. Но пусть шум вокруг премьеры нового спин-оффа "Звездных войн" (которым, конечно, стоит отдать должное!) не даст вам пропустить, например, предпремьерный показ прекрасного инди-фильма "Рождество, опять" режиссера-дебютанта Чарльза Покела.

Кадр из фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории"

"Изгой-один: Звездные войны. Истории", 2016, реж. Гарет Эдвардс

Главное, что нужно знать настоящим фанатом "Звездных войн" об этом фильме: вы увидите Дарта Вейдера без доспехов! Правда, продлится это всего несколько секунд, но это стоит того, чтобы ждать – сами понимаете. В целом спин-офф знаменитой киносаги интересен своим очевидным феминистическим акцентом – главную роль в "Изгое-один" играет Фелисити Джонс, известная по фильмам "Инферно" (2016) и "Вселенная Стивена Хокинга" (2014). Ее героиня – несгибаемая бунтарка Джин Эрсо возглавляет спецотряд бойцов Сопротивления.

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Видео: YouTUBE/Звёздные Войны

"Рождество, опять", 2015, реж. Чарльз Покел

Чудесный инди-фильм о сонном нью-йоркском продавце елок в российский прокат выйдет 1 января 2017 года. 17 декабря кинотеатр "35 мм" подарит возможность увидеть его до официальной премьеры – и это стоит того, чтобы купить билет прямо сейчас. Простая и ужасно трогательная история о меланхоличном усатом Ноэле, живущем в трейлере и продающем по ночам елки в отчаянной борьбе со сном. В его жизни ничего не происходит, кроме коротких диалогов с покупателями и утренних походов в бассейн, пока однажды он не встречает девушку – такую же сонную, как он, очень красивую и смертельно пьяную. Добрый дух праздника придет к вам с первых же минут просмотра – гарантировано.

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Видео: YouTUBE/Indie Memphis Film Festival

"Призрачная красота", 2016, реж. Дэвид Френкел

Говард пережил серьезную трагедию в личной жизни. Чтобы избавиться от тяжелых мыслей, он прибегает к своеобразной терапии – начинает писать письма. Но не людям, а философским категориям, например, Времени, Любви и Смерти. И однажды они откликаются на его письма и являются в человеческом облике. Смерть оказывается приятной пожилой женщиной, Время – юношей, Любовь – нежной пышноволосой девушкой. В общем, представьте "Последнюю сказку Риты" Ренаты Литвиновой, но без драмы и с Уиллом Смитом в главной роли.

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Видео: YouTUBE/WBRussia

"Миссия: неадекватна", 2016, реж. Ларри Чарльз

Николас Кейдж за свою карьеру успел сыграть множество безумных ролей в сомнительных фильмах – за что неоднократно был осмеян. Теперь он, кажется, вошел во вкус. Фильм "Миссия: неадекватна" настолько безумен, что даже кажется прекрасным. Персонаж Кейджа – крикливый американский гражданин предпенсионного возраста в очках и с неухоженной седой растительностью по всей голове. Однажды ему является Всевышний – и просит помочь разделаться с Усамой Бен Ладеном, и наш маниакально настроенный герой пускается во все тяжкие выполнять божественную волю, по пути откалывая разнообразные коленца и всячески развлекая зрителей.

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Видео: YouTUBE/Официальные Трейлеры

"Дары смерти", 2015, реж. Шон Бирн

Нет, дорогие поклонники Гарри Поттера, ваш кумир здесь ни при чем: такое название выбрали для российского проката, вероятно, для привлечения внимания. Перед вами довольно мрачная история о художнике, который переехал с женой и дочерью в дом, продававшийся по сниженной цене из-за случившегося в нем убийства. В доме его охватывает небывалое творческое воодушевление, и, включив тяжелый метал, он рьяно принимается писать совершенно дикие картины. Чем, конечно, открывает портал в страх и ужас.

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Видео: YouTUBE/Русские Трейлеры