Тропический курорт ждет зрителей театра на Малой Бронной

"Афиша": Премьера спектакля "Канкун" в театре на Малой Бронной

Театр на Малой Бронной в самый разгар зимы приглашает зрителей на тропический курорт. Показ спектакля "Канкун" по произведению Жорди Гальсеран состоится 21 декабря.

Местечко под названием Канкун в Мексике считается практически идеальным для всех земных радостей - белоснежный песок, небесно-голубое море. Но каталонский драматург счел его идеальным для жесткой драмы.

По сюжету, на курорт приезжают две счастливые семейные пары. Они дружат уже 20 лет и всегда отдыхают вчетвером. Вечером на берегу океана друзья пускаются в воспоминания. И вот случайно на поверхность всплывает тайна – пары сложились не по велению судьбы, а благодаря хитрости одной из женщин.

"Механизм драмы, пружина самой истории была запущена с момента насилия над судьбой, насилия одного человека над судьбой своих друзей", - отметил режиссер Сергей Голомазов.

Билеты на спектакль – от 100 до 2 000 рублей.

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