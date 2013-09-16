В новом сезоне театр имени Вахтангова подарит зрителям 7 премьер

"Афиша": Театр Вахтангова начнет новый сезон с детского спектакля

Московский драматический театр имени Евгения Вахтангова открыл 93 сезон. Театр обзавелся несколькими премьерами и новым планшетом для основной сцены. Впереди репетиции, гастроли и открытие пока еще строящейся площадки.

Сентябрьские спектакли начались с премьеры музыкальной сказки "Кот в сапогах" - творческого эксперимента студентов и выпускников Щукинского училища. Для театра это уже вторая постановка знаменитой сказки Шарля Перро. Первый спектакль вышел в 1974 году, и главную роль там играл Владимир Иванов – режиссер новой версии.

7 сентября состоялась премьера спектакля "Шесть персонажей" (свободная импровизация по мотивам одноименной пьесы Луиджи Пиранделло), а 17 и 18 пройдут премьерные показы постановки пьесы Мориса Метерлинка "Пелеас и Мелисандра".

В конце этого месяца на Малой сцене зрители смогут увидеть "Женитьбу" Н.В. Гоголя в постановке Сергея Кутасова, а с 7 ноября на основной сцене театра появится хореографический спектакль "Отелло".

Среди прочих премьер - "Потерпевший Гольдинер" (февраль 2014 года), а также новая версия спектакля "Улыбнись нам Господи", которым занимается главный режиссер театра им. Евгения Вахтангова, Римас Туминас.

В репертуаре театра останутся и прежние постановки, например спектакль "Пристань", любимый многими зрителями и критиками. На открытии сезона директор театра Кирилл Крок пообещал, что часть прибыли с "Пристани" будет перечислена в помощь учреждениям культуры и их сотрудникам, пострадавшим при паводке на Дальнем Востоке.