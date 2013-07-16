Центр Мейерхольда откроет сезон лекциями, инсталляциями и спектаклями

"Афиша": Центр имени Мейерхольда открывает новый сезон

Центр Мейерхольда, который с января возглавляет Виктор Рыжаков, объявил о закрытии театрального сезона, подвел итоги и поделился планами на будущее. Зрителей ждут открытие "Детского ЦИМ", копродукция от Аллы Сигаловой и Николая Рощина, а также лекции, инсталляции и премьеры спектаклей.

В сентябре центр презентует "Проект О.Г.И" и первую лекцию из цикла "PRO SCIENCE театр". Также откроется "Детский ЦИМ", первым спектаклем которого станет постановка "Полосатый" Насти Коваленковой и оркестра Klezmasters. "Детский ЦИМ" - это клуб необычных театров, функционирующий не только для детей, но и для взрослых.

Театральный сезон в центре Мейерхольда откроется акцией Виктора Рыжакова с участием актеров различных театров, которые в прежнее время сотрудничали с новым руководителем ЦИМа. В первый осенний месяц обещают "Мр3. Равель" от Аллы Сигаловой и "Крюотэ" от Николая Рощина. Также можно будет увидеть спектакль "Травоядные", который является совместной работой центра и Театра. doc. В октябре посетителей ждет спектакль по финской пьесе "Фундаменталисты" Леры Сурковой.

"Одним из резидентов ЦИМа станет Московский ансамбль современной музыки. До конца года уже действующие резиденты выпустят две премьеры. В октябре выйдет "Сотворение мира" композитора Николая Хруста, режиссера Натальи Анастасьевой и художника Анны Колейчук. В декабре – невообразимый спектакль-квест под названием "Мурманск", его организует группа Юрия Квятковского при участии Арсения Жиляева", - сообщили организаторы.

Добавим, что в этом сезоне в Центре имени Мейерхольда начала работать поисковая резиденция Blackbox, которая представила премьеру "Папа уходит, мама врет, бабушка умирает". Кроме того, на сцене поставили "Алису и государство" - работу Саши Денисовой, Алексея Жеребцова и Алены Янкелевич. Также зрители увидели "Европейку" от "Маленького мирового театра". Еще одним знаковым мероприятием стал "Театральный альманах", один из элементов которого трансформировался в отдельный спектакль "А.Р.Т.О", который в сентябре поставили в ЦИМе.

Весь сезон в Центре работала Школа театрального лидера, развивался проект «Институт театра» - совместная работа с "Золотой маской". А еще в Центре развивался новый проект "Мастерская сторителлинга". Мастерская провела два больших "Фестиваля историй, выступала на фестивале "Бобур", в Парке Горького, в круговой панораме на ВВЦ.

"Мы весь сезон сотрудничали с коллегами из Европы и провели проект "[mai] Польша" совместно с Польским культурным центом игастроли Лиможской театральной академии с Французским культурным центром", - добавили в ЦИМе.