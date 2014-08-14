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Культура

14 августа 2014, 12:37

Фильм "Могучие рейнджеры" выйдет на экраны летом 2016 года

премьеры съемки кино

Фото: facebook.com/powerrangers

Полнометражный фильм "Могучие рейнджеры" (Power Rangers) выйдет в прокат через два года, в июле 2016. Перезапуск одноименного сериала, очень популярного в 1990-х, осуществляет студия Lionsgate, сообщает Variety.

"Могучие рейнджеры" (Mighty Morphin Power Rangers) - это история о школьниках-подростках, которые обнаружили у себя суперсилы. Они объединяются в команду, чтобы применить открывшиеся способности для спасения мира. Отличительная черта рейнджеров - специальные разноцветные костюмы.

Оригинальный американский сериал, основанный на японском Super Sentai Show, шел на ТВ с 1993 по 1996 год. Герои были столь популярны, что вышли также два отдельных полнометражных фильма о рейнджерах – в 1995 и 1997 годах.

Затем телешоу продолжили снимать, но каждому сезону теперь присваивалось свое подназвание ("Турбо", "Самураи", "Зео" и так далее). Кроме того, членов команды рейнджеров стали менять от сезона к сезону.

15 февраля этого года состоялась премьера юбилейного, 20, сезона "Могучих рейнджеров" - "Могучие рейнджеры: Супер мегасила".

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