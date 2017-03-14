Светлана Немоляева сыграет в премьерном спектакле накануне своего юбилея

Дата: 7 и 8 апреля, 19:00

Место: Театр Маяковского, основная сцена

Стоимость билетов: от 500 рублей

Фото: m24.ru/Юлия Чечикова

Ради чего идти: роль в классической пьесы Островского станет бенефисной для Светланы Немоляевой. Актрису будут чествовать в середине апреля, когда ей исполнится 80 лет. Вместе с ней в спектакле сыграет ее внучка Полина Лазарева.

Свой взгляд на драматургию Островского представит режиссер Анатолий Шульев, знакомый зрителям по премьере прошлого сезона – спектаклю "Я была в доме и ждала" Ж.-Л. Лагарса.

Что еще: авторы спектакля решили обойти дидактику и нравоучения. Они пытаются показать на сцене живых людей и пробуют разобраться в их человеческой сущности.

Подробности на сайте театра.