Джон Малкович сыграет тирана в Доме музыки

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В Москве впервые будет показан спектакль в жанре психологического триллера, задуманный специально для Джона Малковича. Об этом сообщают в Доме музыки.

В основе спектакля – предсмертная речь диктатора, укрывшегося от разъяренной толпы в концертном зале своего дворца. Тиран использует встречу с военным журналистом, который снимает его монолог на видеокамеру и передает изображение на большой экран, как "последнее представление", единственную возможность убедить всех в своем высшем предназначении. В образе главного героя запечатлены черты диктаторов разных стран и эпох.

Особую атмосферу спектакля составляет его музыкальный пласт. Постановка сопровождается звучанием органа Светлановского зала и различных электронных инструментов. Сама музыкальная партитура спектакля вобрала в себя множество произведений – от хоралов и шедевров органной музыки Баха, Шуберта и Листа до авторских импровизаций Мартина Хазельбека.