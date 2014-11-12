Центр Мейерхольда представит три премьеры в ноябре

Фото: m24.ru
В Центре имени Мейерхольда в ноябре состоятся три премьеры. Зрителям представят спектакли "Смерть Калибана" Татьяны Лариной, "Кабаре Гланаз" Кирилла Вытоптова и "Пустота" Леры Сурковой.
"Смерть Калибана", премьера 24 ноября
Режиссер из Беларуси Татьяна Ларина представит спектакль по пьесе польского драматурга Магды Фертач. Жанр спектакля пределен Лариной как "народная песенка".
"В основе пьесы – история об одном государстве NN, которое решило легализовать работорговлю под прикрытием программы по приватизации нелегальных эмигрантов - и в качестве самого действенного источника агитации выбрало телевидение", - сообщила Ларина.
В спектакле затрагиваются актуальные вопросы: "Как не превратиться в инструмент для манипуляций?", "Как сохранить человеческий облик в нечеловеческих обстоятельствах?", "Как отстоять свое право на выбор?"
Начало показа в 19.30.
"Кабаре Гланаз", премьера 28 ноября
Режиссер Кирилл Вытоптов поставил спектакль по произведению Саши Денисовой. Актеры будут шутить в рамках предложенных обстоятельств. "Кабаре Гланаз" - это своеобразный театральный сериал: герои одни и те же, а события, с ними происходящие, разные. Зрителей ждут скетчи, песни, танцы и конферанс.
В стоимость билета включен пирог и бокал вина, которыми будут угощать гостей.
Начало показов в 21.30 (28 ноября) и в 21.00 (12 декабря).
"Пустота" , премьера 28 и 29 ноября
Финалист фестиваля "Любимовка 2013" Максим Черныш написал пьесу "Пустота", а режиссер Лера Суркова поставила по ней спектакль. Герои, предстающие перед зрителями, - москвичи из разных социальных слоев. Эти люди ищут точку опоры, определяют первостепенные цели и приспосабливаются к условиям жизни в мегаполисе.
"Почему эта пьеса? Потому что она невероятно точно говорит про сегодняшний день. Про "зависших" и пытающихся удержаться в единственно удобном состоянии идеальных потребителей", - отметила Лера Суркова.