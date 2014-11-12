Центр Мейерхольда представит три премьеры в ноябре

Фото: m24.ru

В Центре имени Мейерхольда в ноябре состоятся три премьеры. Зрителям представят спектакли "Смерть Калибана" Татьяны Лариной, "Кабаре Гланаз" Кирилла Вытоптова и "Пустота" Леры Сурковой.

"Смерть Калибана", премьера 24 ноября

Режиссер из Беларуси Татьяна Ларина представит спектакль по пьесе польского драматурга Магды Фертач. Жанр спектакля пределен Лариной как "народная песенка".

"В основе пьесы – история об одном государстве NN, которое решило легализовать работорговлю под прикрытием программы по приватизации нелегальных эмигрантов - и в качестве самого действенного источника агитации выбрало телевидение", - сообщила Ларина.

В спектакле затрагиваются актуальные вопросы: "Как не превратиться в инструмент для манипуляций?", "Как сохранить человеческий облик в нечеловеческих обстоятельствах?", "Как отстоять свое право на выбор?"

Начало показа в 19.30.

"Кабаре Гланаз", премьера 28 ноября

Режиссер Кирилл Вытоптов поставил спектакль по произведению Саши Денисовой. Актеры будут шутить в рамках предложенных обстоятельств. "Кабаре Гланаз" - это своеобразный театральный сериал: герои одни и те же, а события, с ними происходящие, разные. Зрителей ждут скетчи, песни, танцы и конферанс.

В стоимость билета включен пирог и бокал вина, которыми будут угощать гостей.

Начало показов в 21.30 (28 ноября) и в 21.00 (12 декабря).

"Пустота" , премьера 28 и 29 ноября

Финалист фестиваля "Любимовка 2013" Максим Черныш написал пьесу "Пустота", а режиссер Лера Суркова поставила по ней спектакль. Герои, предстающие перед зрителями, - москвичи из разных социальных слоев. Эти люди ищут точку опоры, определяют первостепенные цели и приспосабливаются к условиям жизни в мегаполисе.

"Почему эта пьеса? Потому что она невероятно точно говорит про сегодняшний день. Про "зависших" и пытающихся удержаться в единственно удобном состоянии идеальных потребителей", - отметила Лера Суркова.