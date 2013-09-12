Спектакль в жанре современной драмы откроет сезон в театре Пушкина

"Афиша": Театр им. Пушкина сезон открывает сезон современной драмой

Театр имени Пушкина сезон открывает новый сезон современной драмой. Речь идет о спектакле "Две дамочки в сторону севера" по пьесе французского драматурга Пьера Нотта. В 2008 году французские критики объявили ее "лучшей пьесой года". На московской сцене история про двух дамочек появится впервые. В главных ролях - Вера Алентова и Наталья Николаева.

По сюжету, у двух пожилых сестер умирает мать, чей прах женщины решают захоронить рядом с могилой отца. Только сестры не помнят, где именно находится эта могила.

Как рассказали в театре, невероятные приключения двух дам имеют криминальный уклон и философский финал.

Следующей премьерой станет спектакль "Мера за мерой" в постановке режиссера Деклана Доннеллана. Для того, чтобы лучше почувствовать атмосферу произведения режиссера и актеров, задействованных в спектакле, в конце августа отправили в творческую экспедицию под Тверь. Премьеру покажут в конце ноября.

Спектакль "Две дамочки в сторону севера" пройдет 12, 13 и 14 сентября на сцене филиала Театра имени Пушкина. Начало в 19.00. Билеты от 250 до 1000 рублей.