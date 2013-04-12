В театре "Содружество актеров Таганки" бушуют испанские страсти

Фото: ИТАР-ТАСС

Театр "Содружество актеров Таганки" подготовил для зрителей комедию "Звезда обмана" по пьесе испанского автора Тирсо де Молина "Дон Хиль - Зеленые штаны". Режиссер Артем Тынкасов своей работой попытается отвлечь столичную публику от повседневных забот и тягот.

"Мы обозначили жанр постановки как "авантюрная шутка в ритме танго", потому что в основе пьесы - приключения Доньи Хуаны, которая идет на самые разные авантюры, ухищрения и обман для того, чтобы вернуть своего возлюбленного, изменившего ей ради богатой невесты", - сообщил Тынкасов в интервью РИА Новости.

Для постановки использованы декорации и костюмы в стиле модерн с испанскими мотивами, так как действие перенесено в начало 1920 годов. В спектакле много музыки, танцев, фокусов и человеческих эмоций.

По словам режиссера, испанцы знают толк в безудержном веселье, а вот русским работать с жанром "легкая комедия" непросто, так как отечественные актеры лучше всего проявляют себя в психологической драме.

Предпремьерный показ спектакля состоится 12 апреля, а премьеру можно будет увидеть 18 апреля.