11 октября 2013, 17:29

Культура

"Содружество актеров Таганки" представит комедию "Блэз"

Фото: ИТАР-ТАСС

На сцене театра "Содружество актеров Таганки" режиссер Сергей Алдонин представит премьеру комедийного спектакля "Блэз" по пьесе Клода Манье. Роли исполнят Оскар Кучера, Владимир Носик, Елизавета Арзамасова, Александр Леньков.

Организаторы уверяют, во время спектакля зрители узнают секрет хорошего настроения.

"Берем 62 страницы текста настоящей французской комедии, добавляем талант 9 известных актеров, заправляем смесью из любовных интриг и пикантных подробностей и получаем продукт высочайшего качества по борьбе со скукой и депрессией", - сообщили в театре

Показы спектакля состоятся 15, 16 и 28 октября.

