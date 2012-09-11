Театр имени Станиславского открывает 65-й сезон

Драматический театр им. Станиславского открывает новый сезон спектаклем "Мужской род, единственное число". Эта комедия с Владимиром Кореневым и Борисом Невзоровым в главных ролях уже много лет с успехом идет на сцене театра

Юбилейный 65-й сезон Московского драматического театра имени Станиславского открывается 11 сентября показом комедии "Мужской род, единственное число" Жан-Жака Брикера и Мориса Ласега.

Новый сезон примечателен тем, что в этом году у театра полностью меняется стиль и оформление. По слова сотрудников театра, это сделано с целью привлечения в него молодежной аудитории.

"Самая главная моя задача, как мне видится в этом сезоне, работать в сторону возвращения зрителя в театр, набирать этого зрителя. У каждого театра есть свой зритель, а у нас он не сформирован. Я хочу, чтобы зритель вошел в этот зал и не покидал его", - цитирует РИА Новости слова художественного руководителя театра, народного артиста России Владимира Беляковича.

На этой неделе зрителей ждут еще две премьеры по пьесам Михаила Булгакова. 13 сентября покажут спектакль "Иван Васильевич...", а на следующий день - постановку "Мольер (Кабала святош)". Также две премьеры состоятся в театре Станиславского в октябре. 11 октября будет показана постановка по пьесе Луиджи Пиранделло "Шесть персонажей в поисках автора", а 12 октября - ироническая мелодрама "Последняя ночь Дон Жуана".

Также в планах худрука переделать спектакль "Куклы" по пьесе Хасинто Грау "Сеньор Пигмалион". "Я хочу поставить новый вариант спектакля, это выдающийся перфоманс, который должен здесь быть", - отметил Владимир Белякович. Премьера новой версии запланирована на 26 октября. Кроме того, Белякович намерен поставить спектакль по пьесе "Дракон" Евгения Шварца. "Я хочу, чтобы Александр Горшков, с учетом новых молодых людей, поставил "Дракона" Шварца, пусть он здесь идет, потому что нигде Шварц не идет", - сообщил худрук театра.

Помимо новых спектаклей, в планах театра - фестиваль в честь 150-летия Станиславского и выпуск книги, посвященной юбилею театра.

Московский драматический театр имени Станиславского берет свое начало от Государственной оперно-драматической студии под руководством К. С. Станиславского, созданной в 1935 году. Первым полноценным спектаклем студии стала постановка "Трех сестер" Чехова, которая за эти годы была сыграна более 600 раз. В нынешнем виде театр существует с 1948 года.