Москвичи увидят премьеру американской пьесы "Почтигород"

Фото: mbronnaya.theatre.ru

В Театре на Малой Бронной 13 декабря состоится российская премьера американского спектакля "Почтигород".

Пьесу "Almost, Main" написал драматург Джон Кариани. Ее впервые поставили в 2004 году в Портлэнде, штат Мэн, а бродвейская премьера "Почтигорода" состоялась в 2006 году. С тех пор пьеса пользуется большой популярностью в США, ее также ставили в Германии, Канаде, Австралии и других странах.

Над московской версией спектакля работали режиссер-постановщикСергей Голомазов и режиссер Алексей Фроленков, сообщает пресс-служба Театра на Малой Бронной. В ролях - Дмитрий Сердюк, Ольга Николаева, Егор Сачков, Татьяна Тимакова и другие актеры.

Спектакль "Почтигород" – это девять маленьких пьес, объединенных в одну. Все они происходят в выдуманном автором месте, Почтигороде, где-то на дальнем севере. Каждая из историй случается в один и тот же день, в одно и то же время – в пятницу зимой, в девять часов вечера.

Люди, которые живут в Почтигороде, живут размеренной жизнью и кажутся обычными – но только на первый взгляд. К примеру, среди них есть Глория, чье сердце разбилось на 19 кусочков, Стив, который не чувствует боли, и Гейл, у которой скопилось так много любви, что она хранит ее в больших красных сумках.

И с каждым из персонажей пьесы случается маленькое чудо: они переживают утрату любви, а затем ее обретение. Как пишет сам драматург, "вся эта пьеса – об одном мгновении, а именно о том, что происходит с людьми в минуту душевного волнения, эта пьеса о реальных людях, которые ведут себя честно и искренне, когда сталкиваются с самым сложным, что может быть на земле – с любовью".

В декабре и январе показ спектакля продолжится. Цена билетов: от 200 до 1500 рублей.