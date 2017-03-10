Кино на выходные: пожилые наркоманы, солдат Шайа ЛаБаф и новый Кинг-Конг

На этой неделе в кинотеатрах ждут любителей ностальгии и семейных драм. За первое отвечают долгожданный сиквел фильма "На игле" Дэнни Бойла и новый, уже восьмой по счету фильм о Кинг-Конге. Монструозной горилле в фильме "Конг: Остров черепа" противостоят Том Хиддлстон и Сэмюэл Л. Джексон. Тем, кто не прочь пустить слезу в уютной темноте кинозала, советуем обратить внимание на "Отцов и дочерей" с Расселом Кроу и Амандой Сейфрид и "Войну" с Шайей ЛаБафом.

"Т2: Трейнспоттинг", 2017, реж. Дэнни Бойл

Поколенческая драма про теперешние времена

Спустя 20 лет после событий фильма "На игле" (1995) Марк Рентон возвращается в Эдинбург. А тут все те же лица: Кайфолом, Бегби и Кочерыжка. Один все еще торчит, другой только что отсидел в тюрьме, третий занялся шантажом. Их организмы и нервы не так крепки, как в юности, взгляд стал суровее, лоб избороздили морщины. Они постарели – но так и не повзрослели, такова драма этого поколения. Не помогает ни время, ни детокс. "Времена изменились, а мы нет", – говорит Бегби в свои теперь уже седые усы.

Сиквел своего культового фильма Дэнни Бойл задумал еще в 2009 году, реализовать идею удалось лишь сейчас. Долгое время пришлось уговаривать исполнителя главной роли Юэна Макгрегора, с которым у Бойла возникли разногласия по поводу сценария. Бойлу удалось не превратить "Трейнспоттинг" в парад гэгов, он сам иронизирует над ностальгией – превентивно. Зайдя к родителям, Рентон ставит пластинку на проигрыватель и тут же в ужасе снимает иглу – раздаются до боли знакомые звуки ударных начала песни Lust for life Игги Попа, которая сопровождала самые жуткие трипы в первом "Трейнспоттинге".

"Отцы и дочери", 2015, реж. Габриэле Муччино

Семейная драма без семьи

Известный писатель, пулитцеровский лауреат Джеймс Дэвис (Рассел Кроу) в автокатастрофе теряет любимую жену и получает серьезную черепно-мозговую травму. Его мучают чувство вины, тоска и эпилептические припадки, из-за которых он не может позаботиться о маленькой дочери Кэти. Он отдает Кэти на воспитание родственникам. Спустя годы взрослая Кэти (Аманда Сейфрид) работает в центре социальной помощи и общается с людьми, потерявшими близких. Мысли об отце, бросившем ее в детстве, выливаются в серьезные проблемы в общении с мужчинами.

Режиссер Габриэле Муччино (кстати, еще один, более свежий его фильм можно увидеть в программе кинофестиваля "Из Венеции в Москву" 13 марта) наиболее известен по двум фильмам с Уиллом Смитом "В погоне за счастьем" (2006) и "Семь жизней" (2008). Главное для Муччино – разобраться в психологии героев, и если при этом удастся заставить зрителей вытирать слезы, сверхзадача может считаться выполненной.

"Война", 2016, реж. Дито Монтиель

Посттравматическая фантастика

Дито Монтиель, автор драм о выживании людей в самых разных не подходящих условиях "Как узнать своих святых" (2006) и "Бой без правил" (2009) решил зайти в своих поисках дальше и превратить Америку в постапокалиптический мир. Позади война в Ираке, закончившаяся для США поражением, дома разрушены, на улицах доживают свои последние дни полудикие люди, ветер перекатывает скомканные газеты и другой мусор. На такую родину возвращается морской пехотинец Гэбриэл Драммер (Шайа ЛаБаф). Он ищет жену и сына, нежные воспоминания о которых скрашивали ему страшные дни на войне, однако даже не подозревает, куда могут завести эти поиски.

"Конг: Остров черепа", 2017, реж. Джордан Вот-Робертс

Команда исследователей, среди которых есть специалист по выживанию в джунглях (Том Хиддлстон), нервный подполковник (Сэмюэл Л. Джексон) и женщина-фотограф (Бри Ларсен) десантируется на безымянном острове в Тихом океане и попадают во владения Кинг-Конга. Потревоженный монстр не будет терпеть нарушителей спокойствия – и его не умаслить женской красотой, как в "Кинг-Конге" Питера Джексона с Наоми Уоттс. Фильм Джордана Вот-Робертса, восьмой по счету от первого, классического фильма о Кинг-Конге 1933-го года, показывает гигантского примата как абсолютное зло – ярость, сокрушительную силу, адскую злобу и твердое намерение уничтожить жалких людишек. Отличное кино для тех, кто ценит сцены жестокости, и для поклонников серии о жутком короле обезьян.

