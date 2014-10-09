"Прекрасная Елена" открыла сезон в театре "Геликон-опера"

"Афиша": Театр "Геликон-опера" открыл сезон оперой "Прекрасная Елена"

Театр "Геликон-опера" открыл юбилейный 25-й сезон комической оперой Оффенбаха "Прекрасная Елена". Это история о греческой царице, ставшей причиной Троянской войны, сообщает телеканал "Москва 24".

Как отметили в театре, премьера оперы состоялась в 1864 году на сцене парижского театра "Варьете".

"В поисках нового сюжета для оперетты Оффенбаха либреттисты Анри Мельяк и Людовик Галеви обратились к "Илиаде" Гомера. Либретто первоначально должно было называться "Взятие Трои". Спектакль остроумно пародировал приемы серьезной оперы, а содержание его, прозрачно завуалированное древнегреческой фабулой, являлось острой сатирой на современность", - добавили в "Геликон-опере".

Актеры "Геликона" представили зрителям современную Древнюю Грецию, в которой Елена посещает спа-салон. Для постановки взят старый перевод французского либретто. При этом артисты поют на русском.

"По жанру Оффенбаха всегда тяжело определить. Он легкий, веселый, все время юморит, использует сатиру", - рассказал художественный руководитель театра, режиссер Дмитрий Бертман.

Сложность в том, что по закону комической оперы арии и куплеты часто перемежаются диалогами, поэтому оперным певцам пришлось учиться сценической речи. В этом спектакле многим пришлось учиться новым навыкам.

Дирижер и вовсе сменил амплуа – попробовал себя в роли оперного певца.

"Прекрасная Елена" шла в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко целых тридцать лет до моего рождения и еще долго после него. У меня об этом спектакле сохранились самые теплые и нежные воспоминания. Сейчас "Елены" нет в репертуаре ни одного московского театра", - подчеркнул Бертман.

Планируется, что "Прекрасная Елена" станет последней премьерой в помещении театра на Новом Арбате. Следующий новый спектакль выпустят уже на исторической сцене "Геликон-оперы" на Большой Никитской.

Показы "Прекрасной Елены" - до 11 октября. Билеты от 600 рублей.