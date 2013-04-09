Современного "Врага народа" Ибсена покажут в театре Маяковского

Фото: пресс-служба театра

В театре имени Маяковского состоится премьера спектакля "Враг народа" по пьесе Генрика Ибсена. Произведение норвежца осовременено драматургом Сашей Денисовой.

Жанр режиссерской работы Никиты Кобелева заявлен как "экологическая катастрофа в двух действиях". Это история о мэре города-курорта федерального значения, который во что бы то ни стало пытается скрыть причины экологической катастрофы. Если проблема станет достоянием общественности, власти потеряют инвестиции и прибыль, а этого Петер Стокман допустить не может.

Роль борца за правду берет на себя брат Петера – ученый, доктор Стокман. Ему предстоит столкнуться с мощным противодействием мэрии, прессы и бизнес-общественности. И лишь жена Катрине, да дочь Петра, которая ведет блог в интернете и снимает на камеру происходящее, помогут доктору не падать духом, сообщили в пресс-службе театра..

Зрителю предложено провести параллели с современными социальными процессами.

Спектакль можно увидеть 21 и 27 апреля, а также 8 и 21 мая.

