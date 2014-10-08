Премьера спектакля "В.О.Л.К." состоится в театре имени Маяковского

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В театре имени Маяковского состоится премьера спектакля "В.О.Л.К." (Вот она какая любовь) по мотивам романа Василия Аксенова "Десять посещений моей возлюбленной". В постановке режиссера Светланы Земляковой играют выпускники мастерской Олега Кудряшова.

"В.О.Л.К." - дипломный спектакль "кудряшей", который включили в репертуар "Маяковки". Кстати, в этом сезоне пять выпускников ГИТИСа пополнили труппу театра.

Зрителям предстоит наблюдать за жизнью вчерашних школьников, которые взрослеют в эпоху застоя. События разворачиваются летом 1969 и 1970 годов. Место действия – родное село Аксенова Ялань.

Танцы в сельском клубе, брюки-клеш, песни Высотского, красный мотоцикл "Юпитер" – все это обрамление основной истории о первой любви.

"Название спектаклю дала татуировка ВОЛК на пальцах сибирского паренька. Но увековечил он не имя или блатную кричалку, а изумление перед открывшейся ему истиной: вот она, любовь, какая", - сообщили в театре Маяковского.

Взрослая жизнь больно бьет беспечных ребят. Один из героев пустит себе пулю в лоб, второй попадает в аварию и остается инвалидом, третий прощается с большой любовью.

Спектакль покажут 14 и 15 октября, а также 16 и 27 ноября.