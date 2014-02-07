Спектакль "Эстеты" покажут в театре Моссовета

"Афиша": В Театре им. Моссовета представят спектакль "Эстеты"

В воскресенье, 9 февраля, в театре имени Моссовета покажут спектакль "Эстеты" по пьесе Ясмины Реза "Искусство" и повести Андрея Битова "Человек в пейзаже". На сцене три молодых актера рассуждают об искусстве и взаимоотношениях между людьми.

Спектакль состоит из остроумных, местами бытовых, а местами философских диалогов об искусстве и жизни.

Действие первого акта происходит во французской галерее, где эстет отдает целое состояние за современную картину – белые полосы на белом фоне. Второй акт разворачивается в российской провинции, где автор встречает на пленэре художника-любителя.

Режиссер затрагивает и тему разницы менталитетов. Так, французский спор заканчивается, когда иссякают аргументы, русский – близится к финалу, когда заканчивается водка.

Одну из ролей исполняет режиссер Сергей Аронин.

"Спектакль составляет своеобразный диптих с предыдущей постановкой Сергея Аронина на сцене театра имени Моссовета "Циники", размышляющей о том, что такое любовь", - отметили в театре.

"Эстетов" покажут также 14 марта. Начало в 19.00. Билеты – 500 рублей.