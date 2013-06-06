"Вечерка": Борцы с наркобандитами обсудили планы наступления

Фото: M24.ru

Борцы с наркобандитами обсудили планы наступления

Вчера открылась 30-я Международная конференция по борьбе с нелегальным оборотом наркотиков. Мероприятие весьма представительное. В столицу приехали делегации почти из 100 стран мира. Каждую из них возглавляет руководитель спецслужбы, ведущий у себя в стране борьбу с наркопреступностью. На конференции, которая проходит каждый год, борцы с наркотиками делятся своим опытом, обмениваются информацией, намечают пути совместных действий. Конференция началась в 9.00, а днем на нее приехал президент России Владимир Путин. Он призвал к борьбе со всеми видами наркотиков.

Новая улыбка Юрия Гагарина

Сегодня выходит во всероссийский прокат лента режиссера Павла Пархоменко "Гагарин. Первый в космосе", посвященная первопроходцу советской и мировой космонавтики. Главную роль в картине сыграл молодой артист Ярослав Жалнин, чья улыбка вполне может "поспорить" со знаменитой улыбкой первого космонавта.

Серебряный Бор открыл пляжный сезон: здесь можно и искупаться, и заняться спортом

Столичные парки и природные зоны заработали в летнем режиме. Отныне там можно не только прогуляться и позагорать, но и заняться спортом, сходить на экскурсию или понаблюдать за животными и птицами в специальных вольерах. Вчера "ВМ" побывала в одном из самых популярных мест отдыха горожан — Серебряном Бору. Еще в XVII веке эти места были знамениты своим великолепным хвойным лесом, о котором, согласно преданиям, императрица Екатерина Алексеевна так и сказала — "это просто серебряный бор". Сегодня это место, сохранившее 200-летний хвойный лес, имеет и современную инфраструктуру для отдыха. Здесь два пляжа — Серебряный Бор № 2 и Серебряный Бор № 3. Оба на берегу Москвыреки. Купаться тут официально разрешено.

