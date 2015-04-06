Стартовал сериал о Лиззи Борден с Кристиной Риччи в главной роли

Кристина Риччи и Клеа ДюВалл в сериале о Лиззи Борден. Фото: mylifetime.com

На американском телеканале Lifetime 5 апреля стартовал мини-сериал "Хроники Лиззи Борден" (The Lizzie Borden Chronicles). История девушки, которую в 1892 году судили по подозрению в убийстве отца и мачехи, будет рассказана в восьми эпизодах.

Лиззи и ее сестра Эмма рано остались без матери. С женщиной, которая стала их мачехой, девочки так и не нашли общий язык. Летом 1892 года, когда никого, кроме супругов, Лиззи и служанки, дома не было, отец и мачеха девушки оказались убиты топором.

Сначала полиция искала убийц "на стороне", но через некоторое время подозрение пало на Лиззи. Несмотря на то, что многие улики свидетельствовали против девушки, в итоге она была оправдана.

После нашумевшего процесса Лиззи, унаследовавшая имущество отца, продала старый дом и купила новый, в котором какое-то время жила с Эммой. Затем сестры поссорились. Убийство так и осталось нераскрытым.

Мини-сериал рассказывает о том, что произошло с Лиззи Борден после того, как она была оправдана. Согласно аннотации телешоу, люди, которые окружают Лиззи, начинают погибать при загадочных обстоятельствах. Детектив Чарли Сиринго из агентства Пинкертона решает доказать ее вину в трагедиях.

Чарли Сиринго – реальный американский детектив, который в конце XIX века работал в Национальном детективном агентстве Пинкертона.



Главную роль в сериале исполняет Кристина Риччи ("Сонная лощина"). Эмму играет Клеа ДюВалл ("Прерванная жизнь", "21 грамм", "Десятидюймовый герой"). Также в сериале снялся Джонатан Бэнкс ("Во все тяжкие").

Джонатан Бэнкс в сериале о Лиззи Борден. Фото: mylifetime.com

Отметим, что в январе прошлого года телеканал Lifetime выпустил полнометражный телефильм о Лиззи Борден – "Лиззи Борден взяла топор". В нем также снялись Кристина Риччи и Клеа ДюВалл.