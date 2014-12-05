Премьеру балета "Девушка и Дракон" представят в Московском Доме искусств

Фото: Театр "Русский Балет"

Премьеру балета "Девушка и Дракон" на сцене Московского Дома искусств представят артисты "Русского балета". В основе спектакля старинная легенда китайской провинции Юньнань.

Режиссер Вячеслва Гордеев, который также является автором либретто и хореографом, представит зрителям историю любви Авэй - дочери вождя племени и сына императора – Принца-дракона.

По сюжету, Авэй и Принц-дракон спасли юньнаньскую деревню и ее жителей от засухи и страшной огненной стихии. Они принесли себя в жертву ради народа. Авэй и дракон стали символами непобедимой любви.

На современный язык китайскую легенду перевел драматург Ли Хуа. Музыку к балету написал Цзо Чжэньгуань.

"В основе его сочинения лежит народная юньнаньская песня "Течет речка", которую композитор искусно вплел в главную музыкальную тему партитуры балета", - отметили в театре "Русский Балет".

В постановке Гордеева сочетаются китайские танцевальные традиции и классическая техника русского балета. Декорации, костюмы, реквизит изготовлены китайскими мастерами.

Спектакль играют более 50 артистов театра "Русский Балет". Главные партии в балете исполнят лауреаты международных конкурсов артистов балета Анна Щербакова, Владимир Минеев, Максим Фомин.